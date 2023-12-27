Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları topluyor! Beştepe'de asgari ücret toplantısı... Asgari ücret zammına ilişkin geri sayıma geçilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün işçi-işveren-hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

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Milyonların gözü, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammında...

Doğruda 7 milyon kişiyi dolaylı olarak da tüm toplumu ilgilendiren zam için iki toplantı geride kaldı.

Üçüncü toplantı için açıklanacak tarih merakla beklenirken bugün bir yeni gelişme yaşandı.

Beştepe'de asgari ücret toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi-işveren-hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun diğer üyeleri ile yapılacak olan toplantı, saat 16.30'da gerçekleşecek.

Toplantının ardından zammın bugün açıklanması bekleniyor.

"Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin çalışmalara ilişkin dün açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.



Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız.

Tek zam olacak

Asgari ücrete bu yıl ise tek zam yapılacak.

Bakan Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

Asgari ücrette zam senaryoları

Mevcut asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 TL,

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 TL,

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 TL,



Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 TL,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

Birçok kalemi etkileyecek

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

İşsizlik ödeneği yükselecek

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

Stajyerlerin de ücreti artacak

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.