Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: KAAN 2028'de envantere girecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'nin envanterine gireceğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı, bugün Denizli'de.

Coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi

Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı, 21 Şubat'ta yaşanan tarihi gelişmeyi de unutmadı.

Erdoğan, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen KAAN'ın pistten ilk teker kesişini ve göklerle başarılı kavuşmasını hatırlatınca kalabalığın coşkusu daha da arttı.

KAAN 2028'de envanterde

Cumhurbaşkanı burada yeni bir müjde daha verdi. Erdoğan, KAAN'ın 2028'de envantere gireceğini söylerken şöyle konuştu:

"Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz.

İnsansız hava araçları İHA, SİHA, AKINCI şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Bir de KIZILELMA ve ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz ve KAAN'ımızı da gökle buluşturduk.

5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz.

"Ne derseniz diyin yaptık gökle buluşturduk"

Birileri yapamazsınız, başaramazsınız demeye devam etsin. Ne derseniz diyin yaptık gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini Türk milletinin gücünü hafife alsın.

Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan beşinci kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz.

İman varsa irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum."