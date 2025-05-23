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Tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, caminin açılışına katıldı ve burada da kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışında konuştu.

"İslam Birliği Reisül Uleması Sayın Hüseyin Kavazoviç, aziz İstanbullu kardeşlerim, misafirler; her şeyden önce böyle bir anlamlı günde, cuma gününde sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Peygamber Efendimizin güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği cumanızı tebrik ediyorum." diyerek söze başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"EMEĞİ GEÇENLERİ MİNNETLE ANIYORUM"

Bugün, yapımı ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camimizin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Evvela, Devlet-i Aliye'de Gümrük Eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum.

"UZUN VE TİTİZ BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"

Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camimiz 304 metrekare kapalı alana sahiptir.



Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Paşa Camimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"