Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı

AA

Son dönemde Türkiye’nin de radarına aldığı BRICS üyeleri Tataristan’ın başkenti Kazan’da toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılırken Rusya lideri Putin başta olmak üzere ülke liderleriyle görüştü.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Burada temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, ülkeye dönmek üzere BRICS Zirvesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

TATARİSTAN'DAN AYRILDI

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyet de Tataristan'dan ayrıldı.