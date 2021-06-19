Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatil yapan turist Türkiye'den vazgeçemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamayla beraber turizmde hareketli bir döneme geçildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında turizme değindi.

Türkiye'nin turizmde hala çok büyük yatırım ve kazanç potansiyeli barındıran bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, salgın döneminde turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

"AŞILARLA YENİ DÖNEME GİRİYORUZ"

Hız kazanan aşılama çalışmalarının yeni bir döneme geçiş sağladığını söyleyen Erdoğan, "Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız, yurt içinde ve yurt dışında gereken her adımı attı, adeta kısa mesafe koşucusu diyeceğim, maraton biraz uzun olur, gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Rusya, bütün bunlarla bu koşturma yapılırken biz de telefon diplomasimizi yoğun şekilde devam ettirdik ve hamdolsun sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT KISITLAMA LİSTELERİNDEN ÇIKMAYA BAŞLADIK"

Seyahat kısıtlamalarının esnetilmesine vurgu yapan Erdoğan, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. En son NATO Zirvesi'nde Sayın Macron ile yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımını bu konuda hamdolsun attı, atıyor. Önümüzdeki haftalarda bu sürecin daha da hızlanacağı anlaşılıyor. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan: Tatil yapan turist Türkiye'den vazgeçemiyor VİDEO

"TATİLCİ TURİSTLER TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMİYOR"



Geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon turistin ağırlandığını anımsatan Erdoğan, bu yıl çok daha yukarıda rakamlara ulaşılacağından ümitli olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Yatırımcılarımıza bu yeni döneme hazırlanmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Bu süreçte bir defa daha görülmüştür ki Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Tabii güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standartlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarılara çıkartacağız." diye konuştu.