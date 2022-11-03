Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un Yunanistan'ı ürküttüğünü belirterek, Cenk ve Gezgin füzelerinin müjdelerini de vereceklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı gerçekleştirilmişti.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurmuştu.

"Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de katıldığı canlı yayında yerli füze Tayfun hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tayfun testi Yunanları çıldırttı - Video

Cenk ve Gezgin müjdeleri yolda

Cenk ve Gezgin füzelerinin müjdelerini de vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. Bun içerinde ve dılşarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan aklını başına almalı"

Yunanistan'ın son zamanlarda yaptığı provokasyonlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." yorumunda bulundu.

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