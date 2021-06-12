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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu
- DHA
- 12.06.2021 - 13:45
- Güncelleme : 12.06.2021 - 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.
Erdoğan hem cuma namazı kılmak hem açılışını yapmak üzere, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.
Cumhurbaşkanı, Çamlıca Caddesi üzerinde konvoyunu durdu.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için konvoyu durdurarak, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi.
Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.
Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu VİDEO
ÇOCUKLAR ERDOĞAN'A SESLENDİ: TAYYİP DEDE
Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor.
Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor.
Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.