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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklara oyuncak verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 14:10
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.

    Erdoğan hem cuma namazı kılmak hem açılışını yapmak üzere, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.

    Cumhurbaşkanı, Çamlıca Caddesi üzerinde konvoyunu durdu.

    ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için konvoyu durdurarak, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi.

    Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

    Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Dede diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu #1

    ÇOCUKLAR ERDOĞAN'A SESLENDİ: TAYYİP DEDE

    Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor.

    Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor.

    Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Dede diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Dede diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Dede diye seslenen çocuklar için konvoyu durdurdu #4

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