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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim

    Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatına ilişkin konuşan Erdoğan, taziye için BAE'ye gideceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:57
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını eda etmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

    Gündeme ilişkin açıklamalarında Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatına ilişkin de mesajlar verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Bugün de Rahman'a kavuştu. Rabbim taksiratını affetsin cennetiyle muamele etsin. Biz de taziye için ziyarete gideceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede görkemli bir törenle karşılanırken, iki ülke arasında yeni bir döneme girildiğinin işareti olarak değerlendirilen ziyaret yabancı basında geniş yankı bulmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziye için Birleşik Arap Emirlikleri ne gideceğim #1

    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziye için Birleşik Arap Emirlikleri ne gideceğim #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede görkemli bir törenle karşılanırken, iki ülke arasında yeni bri döneme girildiğinin işareti olarak değerlendirilen ziyaret yabancı basında geniş yankı bulmuştu.


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