Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taziyelerini ileten tüm ülkelere teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

28 Haziran itibarıyla Antalya başta olmak üzere birçok ilde peş peşe çıkan orman yangınları, Türkiye'nin ciğerlerini yakıyor.

Yüzlerce ekibin görev aldığı söndürme çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere 7 gündür devam ediyor.

Mühalelere yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da destek verirken, bir diğer destek ise dış ülkelerden geldi.

Başta Azerbaycan olmak üzere, Rusya, İspanya, Katar, Ukrayna gibi ülkeler yangınla mücadelemizde asker ve uçak yardımlarıyla yanımızda oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile toplam 73 ülke ve 10 uluslararası kuruluşa tek tek teşekkürlerini iletti.

"MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu zorlu sürecin en kısa sürede atlatılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.

7 ÜLKE LİDERİNE ÖZEL MESAJ

Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum.

Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

CUMHURBAŞKANI KRİZ MERKEZİ'NDE YANGIN TOPLANTISINA KATILDI

Öte yandan yangınlardaki gelişmeler, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde saniye saniye takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, yangınlarla ilgili düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Erdoğan, yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kriz Merkezi'nde yangın toplantısına katıldı VİDEO