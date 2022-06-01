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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle sporcularla bir araya geldi.
    • 01.06.2022 - 18:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmak üzere TBMM'deydi.

    Sporcularla buluştu

    Erdoğan, konuşmasının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Meclis'te sporcularla buluştu.

    Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM de sporcularla buluştu #1


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