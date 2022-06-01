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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle sporcularla bir araya geldi.
- 01.06.2022 - 18:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmak üzere TBMM'deydi.
Sporcularla buluştu
Erdoğan, konuşmasının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Meclis'te sporcularla buluştu.
Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.