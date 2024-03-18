Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

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ensonhaber.com

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı...

Bu kapsamda da düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de kısa bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ile bir arada olduğu karesi sosyal medyadan paylaşıldı.

"TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCG Anadolu'nun aynı karede yer almasına "TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda" notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen geçiş törenini izledi.