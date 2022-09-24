Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da katılacağı toplu açılış törenleri öncesi TCG Anadolu Gemisi’ni havadan inceledi.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.

Erdoğan'ın helikopteri Sakarya'ya gitmek için havalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu Gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisi'ni havadan incelediği öğrenildi.