Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni firkateynin sac kesme törenine katıldı Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ayrıca MİLGEM İstif Sınıfı üç yeni fırkateyninin sac kesme işlemi de gerçekleştirildi...

AA

Türkiye'nin ilk savaş gemisi olan TCG Anadolu, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Kızılelma, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının iniş ve kalkış yapabileceği gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle donanmanın hizmetine girdi.

Sac kesme işlemini gerçekleştirdi

Görkemli bir açılışla dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek, yerlilik oranı ise yüzde 70 olan gemide MİLGEM İstif Sınıfı üç yeni fırkateyninin sac kesme işlemini de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

Kesim işleminin bir kısmını yapan Erdoğan, daha sonra sacın başına sırasıyla Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı aldı ve işlemi sona erdirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sac kesme işleminde yer aldı.

Hedef, tam bağımsız savunma sanayii

İttifak üyeleri de bu önemli güne imzalarını atmış oldu.

Son 20 yılda Türk savunma sanayiinin bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik.” dedi.

Dünyada sadece 12 ülke var

Bütçesi 75 milyar dolara yükseltilen savunma sanayiinin önemli eserlerinden olan TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi.

Projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor.

Asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti kriz bölgesine intikal ettirebilecek

TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.

Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek.

231 metre uzunluğunda

Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor.

Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

94 araç taşıyabiliyor

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.

Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.