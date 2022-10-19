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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü ve Türkiye-Cezayir ilişkileri ele alındı.
    • 19.10.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 19:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun siyasi gündemi devam ediyor.

    Dünya siyasetindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görüştüğü isim ise Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-Cezayir ilişkileri ele alındı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun görüşmesinde, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Doğalgaz konusunda iş birliği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Tebbun'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki iş birliğinin artırılmasını istedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü #1


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