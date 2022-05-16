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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'a Emir Abdulkadir'in mektubunu hediye etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a Cezayir Emiri Abdulkadir'in Padişah Abdulmecid'e Arapça mektubunu hediye etti
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 20:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'a Emir Abdulkadir'in mektubunu hediye etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Külliye'de bir araya geldi.

    İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan imza töreni daha sonda basın toplantısı ile devam etti.

    İki lider önemli açıklamalarda bulunurken Erdoğan gazetecilere sitem etti.

    Liderlerin iki yanında bulunan tarihi eserlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki eser hakkında bilgi verdi.

    Erdoğan, Tebbun'a Emir Abdulkadir'in mektubunu hediye etti VİDEO

    Emir Abdulkadir'in Abdulmecid'e mektubunu hediye etti

    Gazetecilere "Ben merak ettim ama siz merak etmediniz." diyen Erdoğan, "Sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Ve bunlar bizim arşivimizden bugün en önemli bizim hatıramız ve hediyemiz olarak sayın Cumhurbaşkanı'na veriyoruz.

    Padişah Abdulmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdulkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi. 14 Aralık 1841.

    "Bakın ilişkiler nerelere dayanıyor"

    Bakın nereden nereye. Türkiye Cezayir ilişkileri bakın nerelere dayanıyor. Hayırlı olsun." diye konuştu.

    Erdoğan, eserleri Cumhurbaşkanı Tebbun'a hediye ettiklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun a Emir Abdulkadir in mektubunu hediye etti #1


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