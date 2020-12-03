Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz

CHP'deki tecavüz vakalarına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz" dedi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidarıyla kadının Türkiye'deki değerinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, açıklamalarında CHP'nin kendi gündemine almadığı tecavüz hadisesine yer verdi.

Cumurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.

"CHP'NİN KADIN HAKLARINDA SÖYLEYECEK SÖZÜ OLAMAZ"

"CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" dedi.

Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz VİDEO



"TACİZİN ARDINDAN KENDİ ADAMLARI ÇIKINCA HER ŞEYİ SİLEN BUNLAR DEĞİL Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili önce ‘taciz var kampanyası’ başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi?

Bir tecavüz örneğini, faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler bu uzun listenin önünü niye örtmeye çalışır acaba?





İçerindeki rezilliklere bakmadan, önlerine gelene çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız.



Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlâksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır."





AK PARTİ'DE KADINA VERİLEN DEĞERE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti'deki kadın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan, kadın üye sayısının diğer partilerden kat kat fazla olduğuna dikkat çekti.

KADINI DESTEKLEMEYE DEVAM

Kadınların her alanda istediği seviyeye gelebilmesi için büyük gayret gösterildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede attığımız adımları saymaya kalksak saatler yetmez. Kadını önce eğitim ve iş hayatı olmak üzere birey olarak, onunla birlikte anne ve eş olarak desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

KADINA ŞİDDETE HASSASİYET

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kadına şiddeti engelleme konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için insan eşrefi mahlukattır. Kadın da insanın yarısıdır. Hz.Adem ve Hz.Havva'dan bu yana bu değişmemiştir, değişmeyecektir.

Geçmişte veya bugün dünyanın herhangi bir yerinde bu ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi bu doğrunun yanında durmaktan alıkoymaz.

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan saymadıkları geçmişlerini unutmadık. Bizim milletimiz ataerkil veya anaerkil değil, aileerkildir.

Aile kavramı bizde bu kadar hassas ve önemlidir. Bu anlayış ile aileye yönelik her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Zulüm kime yapılırsa, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür.





"KADIN KİMSENİN MALI KABUL EDİLEMEZ"

Kadının kimsenin malı sayılması layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Kadınlarımızın varlığını korumak devletimizin görevidir.

Tacizi uğrayan kadını nasıl koruyorsak, inancı için ayrımcılığa uğrayan kızlarımızı korumak da bizim görevimizdir.

"AİLENİN KORUNMASI, SORUMLULUKTUR"

Aynı şekilde toplumun temel direği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi de bizim için önemli bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlar ile birlikte ailenin güçlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız."