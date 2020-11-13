Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da sigarayı bırakın çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs döneminin en büyük belasının sigara olduğunu belirterek "Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'ne katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs konusunda da uyarılarda bulundu.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusundaki uyarılarını tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaradan da uzak durulmasını istedi.

"KURU VE SULU BUNLARDAN KURTULMAK LAZIM"

Koronavirüs döneminin en büyük belasının sigara olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım." dedi.

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"LÜTFEN SİGARA İÇMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek kendi sağlığımız için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım."