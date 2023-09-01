Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke yol geçen hanı değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinliğinde gençlere seslenerek milli savunmada başarıları hatırlattı.

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ensonhaber.com

İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı.

Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bugün 3'üncü gününe gelen TEKNOFEST binlerce genç tarafından ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını duyan vatandaşlar erken saatlerde TEKNOFEST alanına akın etti.

Türkiye'de gençlerin milli savunma sanayiinde varlığına vurgu yapan Erdoğan:

"Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir. İnsanımıza 'işçisin sen işçi kal' denildiği dönemleri bu millet yaşadı. Hadi şimdi birileri sıkıysa bunu desin. Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var." dedi.

Yoğun kalabalığa seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Teknofest Ankara'nın katılımcı ve ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Teknofest 3 şehrimizde yapılıyor.



Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest’le bu yılki teknoloji festivali tamamlanacak.



Teknofest benim adeta evladım gibidir.



Bundan 6 yıl önce bir kucağıma torunum Aybike’yi, diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum halinde olan Teknofest’i almanın gururunu yaşadım.

"Her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız"

2023 Teknofest'ine her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Şartların en zor olduğu anlarda kimseye boyun eğmeyen bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu görmek isteyen gelsin burada sizlere baksın.



Devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak, halka hizmet etmek için başa geçenlerin tek vazifesi millet adına bu sorumluluğu yerine getirmektir.



Vatana sahip çıkmak, öyle hamasetle, yan gelip yatmakla olacak iş değildir. Onun için bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.



Durmadan, dinlenmeden çalışacağız ki hem ecdada layık olabilelim, hem de geleceğimize sahip çıkabilelim.



Her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız.

"İşçisin sen işçi kal’ denildiği ve önünün kesildiği dönemler yaşadı"

Ülkemiz bir zamanlar rahmetli Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı şarkısında dile getirdiği gibi insanımıza ‘işçisin sen işçi kal’ denildiği ve önünün kesildiği dönemler yaşadı. Ama artık sıkıysa bunu de, yemez. Artık uzaya füzeler gönderen gençlik var. İHA'larımız var SİHA'larımız var. Bunlarla beraber uzaydayız.



Artık milli teknoloji hamlesi var. Artık Teknofest kuşağı var.



Türkiye olarak bu senaryoya gelene kadar çok oyun bozduk ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor.



Maziden atiye köprü kuramayan, çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbeti berbat olmaya mahkumdur.



Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor.



Bu mazlumların hali bize ülkemizi her alanda daha da güçlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

"Kimsenin istila edebileceği bir ülkedir"

Kardeşlerim hiç merak etmeyin, bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır ne de kimsenin istila edebileceği bir ülkedir.



İşte biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden, zalimlerden, ayıran vasıflarımızla büyüğüz, güçlüyüz ve farklıyız. Medeniyetimizin özünü oluşturan bu vasıflarımızı kaybedip zalimlerle aynı olduğumuz gün bizim kıyametimizdir.



Bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenlerin hepsi beşinci kol hareketidir.



Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek, bozgunculuk yapmak suçtur.



Bu nefret suçları hakkında benzer düzenlemeleri de hayata geçirmeliyiz.

"TEKNOFEST gibi milli teknoloji hamleleriyle gençlerimizi hayırda yarıştırma peşindeyiz"