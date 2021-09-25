TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST'in genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

7’den 70’e büyük bir kitlenin ilgisini toplayan ‘ayakları yere basmayan’ festivalde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST’in genç mucitlerinin geleceğin Türkiye’sinin mimarları olacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin harflerle tanımlanıp kategorilere ayrılmasından öte bir karaktere ve vizyona sahip olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına şu başlıklar öne çıktı:

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür.

Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra, Türkiye’nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'in genç mucitleri Türkiye'nin mimarları olacak VİDEO



"BİZ GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ"

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine, harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın AKINCI’nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, GÖKBEY’in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG’un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz."