Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te sordu: Gösterileri beğendiniz mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılan vatandaşlara, "Türkiye'nin ürettiği sihalarla helikopterlerle yapılan gösterileri beğendiniz mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yerli ve milli olarak üretilen helikopter, uçak ve otomobilden bahsetti.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ HELİKOPTER, UÇAK VE OTOMOBİLLE GURUR DUYDUNUZ MU?"

Cumhurbaşkanı, daha sonra TEKNOFEST'e katılan vatandaşlara, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi?, Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlarını dinleyen vatandaşlar da Erdoğan'ın sorusuna alkışlarla ve tezahüratlarla cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan gösterileri beğendiniz mi?

"TÜRK YAPIMI OLAN BU TEKNOLOJİLERİN SEMALARIMIZDA ÇIKARDIĞI SES İÇİMİZİ ISITIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır."



