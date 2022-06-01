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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

    Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:44
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde Suriye'de planlanan yeni harekatı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yeni bir müjde daha verdi.

    Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini söyledi.

    "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız.

    "Bakalım kimler destek verecek..."

    Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç i teröristlerden temizliyoruz #1


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