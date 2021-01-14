Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan mesaisini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Telegram'a katılan Erdoğan'ın hesabından paylaşımlar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, bugünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN'IN BUGÜNKÜ MESAİSİ

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

"DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."