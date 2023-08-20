Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye gitti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dünya genelinde uyguladığı yapıcı diplomasi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti.

Yetkililer uğurladı

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

İkili ilişkiler ele alınacak

Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirecek

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.