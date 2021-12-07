Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teoman Duralı için başsağlığı mesajı yayınladı

Erdoğan, Duralı'nın vefatının ardından mesaj paylaştı. Mesajında Erdoğan, "Tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Profesör Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle iki kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"TEFEKKÜR DÜNYAMIZA UNUTULMAZ HİZMETLERİ OLDU"

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Erdoğan, resmi Twitter adresinden paylaştığı mesajında da "Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi, ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.