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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör operasyonunun işaretini vermişti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör operasyonunun işaretini vermişti

    Taksim'deki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün bunun bedelini en ağır bir biçimde ödeyeceğini belirterek, sınır ötesi operasyonun sinyalini vermişti.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 01:51
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 02:27
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi öncesi yaptığı konuşmada, Taksim'deki patlamaya ilşkin açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer vermişti:

    "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi sürdüreceğiz"

    Türkiye'nin akıbetinde terörün yer almayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Emniyet birimlerimiz, hain saldırının faili olan teröristi ve iş birlikçilerini kısa sürede yakalamışlardır. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

    Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tüm dost ve müttefiklerimizin de Türkiye'nin bu haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağında bitirmeye devam edeceğiz VİDEO

    "Bir gece ansızın gelebiliriz" demiştik

    Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından, "Bir gece ansızın" havalanan Türk savaş uçakları, topçu desteği ile de Suriye'den Irak'a kadar olan alanda, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ne kadar hedef varsa ateş altına almaya başladı.

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