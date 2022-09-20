Petrol
90.7
-1.41%
Euro
18.2782
-0.29%
Dolar
18.3068
0.07%
Altın
979.55
-0.47%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
350.800
-1.14%
BTXN Coin
8.00
-0.24%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin terör örgütlerine gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 19:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 77'inci Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'na katıldı.

    Burada Genel Kurul'a hitap eden Erdoğan dünyaya net mesajlar verdi.

    Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Cumhurbaşkanı bu konuda gerekenin yapılmasından asla çekinilmeyeceğini söyledi.

    Terör destekçilerine uyarı

    Cumhurbaşkanı, "Ülkemize saldırılar gerçekleştirilen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değildir.

    Bu terör örgütünü isim değişikliğiyle meşrulaştırmaya çalışanların bir an önce hatalarından dönmelerine davet ediyoruz.

    "Gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği"

    Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.

    Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü güvenli onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları temin etmekte üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz #1


    Japonya'da yaşlı nüfus oranında dikkat çeken artış
    Dünya

    Japonya'da yaşlı nüfus oranında dikkat çeken artış

    Diyarbakır'da eşini öldürüp kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da eşini öldürüp kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir