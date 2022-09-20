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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 18:52
- Güncelleme : 20.09.2022 - 19:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 77'inci Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'na katıldı.
Burada Genel Kurul'a hitap eden Erdoğan dünyaya net mesajlar verdi.
Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Cumhurbaşkanı bu konuda gerekenin yapılmasından asla çekinilmeyeceğini söyledi.
Terör destekçilerine uyarı
Cumhurbaşkanı, "Ülkemize saldırılar gerçekleştirilen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değildir.
Bu terör örgütünü isim değişikliğiyle meşrulaştırmaya çalışanların bir an önce hatalarından dönmelerine davet ediyoruz.
"Gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği"
Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.
Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü güvenli onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları temin etmekte üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz VİDEO