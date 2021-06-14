Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yaptığı görüşmede ABD'nin, YPG/PKK'ya desteğini sonlandırması gerektiğini söyledi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"PKK/PYD'YE VERİLEN DESTEK SONLANDIRILMALI"

Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmede PKK/PYD'ye verilen desteğin sonlandırılmasını istediklerini söyledi.

"Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik." diyen Cumhurbaşkanı, PKK'nın Afrin'de yaptığı son katliamı bir kez daha lanetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine verilen destek sonlandırılmalı

"BU KANLI ÖRGÜT YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

"Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın YTS yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk."