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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

    Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyeceklerini belirtti.
    • 20.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 14:35
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını eda ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kolombiya Devlet Başkanı'nın ziyaretine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkileri görüşme imkanı olacağını belirtti.

    Özelikle uyuşturucu kaçakçılığı noktasında farklı boyutların ele alınacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ve YPG'nin Avrupa'daki varlığına da değindi.

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

    Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya istenmemesine ilişkin terör iltisakına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz.

    Her şeyden önce bu terör örgütlerinin belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre, NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, NATO'ya terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz.

    İsveç için de Finlandiya için de söylüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah-mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO ya girmesine evet diyemeyiz #1

    AB ülkelerinin PKK/YPG ilişkileri

    Terörle mücadelenin kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz, aslında AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular.

    Terör örgütü kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi niye terör örgütü kabul etmiyorsunuz? YPG, PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. Bunlar AB olduğu gibi ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor.

    Avrupa'nın birçok ülkesinde Almanya, Hollanda, Fransa, Finlandiyasında terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Defaatle anlattığımız gibi bunları ifade ettik, belgeler sunduk.

    Türkiye'de biz bunlarla mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağaralardaki odaklanmaları, Kandil'i kendileri için merkez haline getirmeleri PKK ve YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. Batı bunları hala gizliyor. Verin dememize rağmen vermiyorlar. Biz de gereğini yapmaya devam edeceğiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO ya girmesine evet diyemeyiz #2


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