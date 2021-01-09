Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Eylemlerin fikir özgürlüğüyle alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasıyla ilgili yapılan eylemlerin, fikir özgürlüğüyle bir alakasının olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Açılışta önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemlere yönelik konuştu.

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Rutin bir atamanın üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirilmek istendiğini söyleyen Erdoğan, yapılan eylemlerin demokrasi veya hak arayışıyla bir ilgisinin olmadığını belirtti.

"BİZ BU FİLMİ 18 YILDA YÜZLERCE KEZ SEYRETTİK"

18 yıldır bu tür karışıklıkların çıkarılmak istendiğini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu filmi yüzlerce kez seyrettik. Aynı zihniyeti 17-25 Aralık'ta, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük." dedi.

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"ÜNİVERSİTELERİMİZİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere yönelik açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

"AYNI ZİHNİYETİ ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN YANIP TUTUŞANLARIN YANINDA GÖRDÜK"

Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Aynı zihniyeti 17-25 Aralık'ta, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Darbe çağrısı yaparken gördük. Esnafın mallarını yağmalarken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyon izlerken gördük. Ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların yanında gördük.





"EYLEM BİÇİMİNDE DE DAR KAFALI BİR ZİHNİYET VAR"

Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Bırakın hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine rağmen bu günlere gelmiştir. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam."

ABD'YE YÖNELİK 'EN İLKEL SANSÜRCÜLÜĞÜ UYGULAMAYA BAŞLADILAR' ELEŞTİRİSİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olayları değerlendirmesinin ardından ABD kongre binasının basılması ve sokak olaylarına değindi.

Erdoğan, "Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar en ilkel sansürcülüğü uygulamaya başladılar. Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı." dedi.