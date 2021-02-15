Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler alçakça katliam yaptı

Rize'de 'işte ordu işte komutan' sloganlarının eşliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon gecesi 42 teröristin 'gebertildiğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de.

Partisinin kongresine katılan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyona ilişkin bilgi veren Erdoğan sözlerine başlayınca, "İşte ordu, işte komutan" sloganları yükseldi.

"Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık." diyen Cumhurbaşkanı, 13 vatandaşımızın kurtarılmak suretiyle operasyonlara başladığını belirtti.

"3 ASKERİMİZ VE 13 KARDEŞİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"KARDEŞLERİMİZİ BU ALÇAKLARIN ELİNDEN NASIL KURTARACAĞIMIZIN HESABINI YAPTIK"

Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik.

"İLK ETAPTA 42 TERÖRİST BU ESNADA GEBERTİLDİ"

İlk etapta 42 terörist bu esnada gebertildi. Esirleri bunlar mağarada iyice köşeye sıkıştırarak en sonunda, Meclis'te biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını gündeme getirecekler.

"İŞİN GERÇEĞİ NEDİR ANLATACAĞIZ"

Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile konuştuk, adımını atacağız. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol.

İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. işin içinde olan Milli Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacak.

AYNI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK KATLİAMI DEĞİLDİR

Aynı terör örgütün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanımız vardır. Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Tatvan'da 13 sivili, 1992'de Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993'te Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Başbağlar'da 33 sivili, Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir. Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Anafartalar ve Güvenpark'a kadar her yerde tüm sivilleri hedef alanlardır. 6-8 Ekim'de 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ü, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır'da dershaneye giden 6 evladımızın, Batman'da 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bağcılar'da Serap Eser kızımızı otobüste yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet için çalışmaları engellemek amacıyla şantiye basan işçi öldüren alçaklardır."