Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa yeniden harekete geçeriz

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Türkiye'nin Suriye merkezli maruz kaldığı terör saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin belirlenen hatlar dışına çıkarılması gerektiğine vurguladı.

"TEKRAR HAREKETE GEÇERİZ"

Sınırda teröre karşı verilen mücadelenin altını çizen Erdoğan, "Bu teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrar tekrarlıyorum." dedi.

RUSYA VE ABD'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tek amacının kendi güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatarak Rusya ve ABD'ye seslendiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir.

ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır."

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, TÜM SURİYE'Yİ TERÖRDEN TEMİZLEMEYE YETER"

Kimsenin toprağında ve petrolünde Türkiye'nin gözü olmadığını dile getiren Erdoğan sınır güvenliklerine dair yapılan operasyonlara ilişkin, "Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir." dedi.