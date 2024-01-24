Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede İran'ın desteği önemli İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede PKK/YPG/PYD'ye karşı verilen mücadelenin güçlenmesi gerektiğinin altını çizerken bu noktada İran'ın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

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ensonhaber.com

Ankara bugün önemli bir konuğu ağırladı...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti.

Ortak basın açıklaması düzenlediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Terörle mücadelede İran'ın yanındayız"

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın terörle mücadele konusunda yanlarında olduklarını vurguladı.

Hedef 30 milyar dolar ticaret hacmi

Ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 milyar dolar ticaret hedefimiz konusunda ilerleme kaydettik" dedi.

"Uluslararası gelişmeleri ele aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ele aldık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik.

"Teröre karşı mücadele güçlenmeli"

PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Reisi ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

"İlişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz"

"Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu" diyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Enerji alanında biz işimizi geliştirmek adına doğalgaz ve petrol olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme karar aldık. Ulaşım yolları hususunda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. İki ülke arasında geçmişe dayalı ilişkileri göz önünde bulundurarak, kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atabiliriz.

"İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir"