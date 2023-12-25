Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Erdoğan, "Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir" dedi. Terörle yol yürüyenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışı için düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, terörle kararlılıkla sürdürülen mücadele vardı.

"Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız." diyen Erdoğan, Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının Türkiye'yi yolundan alıkoymasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine izin vermeyiz"

Erdoğan, "Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı." derken, şu ifadeleri kullandı:

Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz.

"Yine kaybedeceksiniz"

Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa, terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti haktan görünen provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz.



Terörle bizi yıldıracaklarını düşünenlere şu ikazı yapıyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz. Fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah, yine kaybedeceksiniz.



Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı, emellerinizi, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz, nefesimiz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı bırakmayacağız"

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.



Teröriste terörist dememek için kırk takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.

"26 terörist ila cehenneme zümera"