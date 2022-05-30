Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'ne yazı yazdı

İngiliz The Economist Dergisi'ne bir makale yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu hakkında "Gerekli adımları atmazlarsa Türkiye duruşunu değiştirmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist Dergisi'ne bir makale kaleme aldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülkenin gerekli şartları yerine getirmemesi halinde üyeliklerinin NATO için risk olacağını söyledi.

Erdoğan, "Gerekli adımları atmazlarsa Türkiye duruşunu değiştirmeyecek. Üyeliğe kabulleri NATO için risktir. " dedi.

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