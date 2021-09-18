Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Genel Kurulu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 aylık dönemde Türkiye'nin 211 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde ihracatta yaşadığı şahlanışı anlattı.

12 AYLIK İHRACAT 211 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının yüzde 1 seviyesine ulaşarak kritik eşiği geride bıraktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 aylık ihracatımız rekor kırdı VİDEO

"OTURDUĞU YERDEN AHKAM KESMEKLE.."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçıların daima yanında oldum ve olmayı sürdüreceğim. Kendisi de ticaretten gelen biri olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle olmayacağını çok iyi biliyorum.

YAPTIĞIMIZ İŞİ SADECE PARA KAZANMAK OLARAK GÖRMÜYORUM

Yaptığımız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Ticaret sadece mal alıp satmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız ticaretle birlikte kültürel ilişkilerimizin de en önemi temsilcileridir.

SİZLER BU ÜLKELERİN UÇBEYLERİSİNİZ

Sizler bu ülkelerin ihracatçı sıfatı taşıyan uçbeyleri, elçilerisiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.





HEDEF 300 BİN İHRACATÇI

İhracatçı sayımızı önce 100 bine sonra 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. İş insanlarımız ürettikçe geleceğe güvenle bakabileceğimiz yere doğru gidiyoruz.

FUAR MERKEZİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.

SİZLERİN ERİŞİMİNE AÇIK FİNANSMAN KAYNAĞI OLUŞTURUYORUZ

Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz.

ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ

Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız."