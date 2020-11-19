Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul eden Erdoğan konuşmasında, "Düzenlemeleri hayata geçirerek, Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide reform ve seferberlik söylemlerinin ardından, farklı sektörlerden temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul etti.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika saat sürdü.

"TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR YÜKSELİŞ TRENDİNE SOKACAĞIZ"

Görüşme öncesi katılımcılara bir konuşma yapan Erdoğan, ekonomi yönetimindeki değişime değinerek; üretim, ihracak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem atılan siyasi ve askeri adımların neden olduğu rahatsızlıkların, çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yönelttiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek, yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek istihdamı artıracağız. Yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri zaten kaldırmıştık. Beklentileri tespit ederek, eksiklikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirerek, Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti VİDEO

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BAKANLAR VE SEKTÖR ÜYELERİ KATILDI

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkanvekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç ile yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyeleri katıldı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

TİM Başkanı Gülle, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Reform dönemi kapsamında TİM Sektörler Konseyi olarak başlattığımız 'Yeni İhracat Seferberliği'nin yol haritasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyoruz. Pandemide ihracatını artıran 4 ülkeden biri olan Türkiye'nin geleceği için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.