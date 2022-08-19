Petrol
96.32
-0.28%
Euro
18.2246
-0.20%
Dolar
18.1176
0.21%
Altın
1.02
-0.08%
Borsa
3036
0.00%
Bitcoin
392.377
-8.30%
BTXN Coin
5.98
-1.32%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM üyelerini kabul etti

    TİM yetkilileriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde zirve düzenlendi.
    • 19.08.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM üyelerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin önemli isimleriyle bir araya geldi.

    Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

    TİM yetkilileriyle basına kapalı görüşme

    AA'nın haberine göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli görüşmede yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM üyelerini kabul etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor
    3. Sayfa

    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

    Tunceli'de besiciler hayvanlarını güvenle otlatıyor
    İç Haber

    Tunceli'de besiciler hayvanlarını güvenle otlatıyor

    Görüş Bildir