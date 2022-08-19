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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM üyelerini kabul etti
TİM yetkilileriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde zirve düzenlendi.
- 19.08.2022 - 16:36
- Güncelleme : 19.08.2022 - 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin önemli isimleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TİM yetkilileriyle basına kapalı görüşme
AA'nın haberine göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli görüşmede yer aldı.