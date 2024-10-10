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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Başbakanlıkta baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın açıklamasının ardından iki lideri cami açılışı programına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da yapımı tamamlanan Namazgah Camii'nin açılış törenine katıldı..

"BALKAN COĞRAFYASININ EN BÜYÜK CAMİSİ"

Balkanların en büyük camisini açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.



Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama başta olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum.



Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık.

"AYNI ANDA 8 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK"

Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.

"DOSTLUĞUN KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ OLACAK"

Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI ZULÜM 1 YILI GERİDE BIRAKTI"

Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı zulüm 1 yılı geride bıraktı.

"NETANYAHU BARIŞ SAĞLAMA NİYETİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. İsrail 50 bin Filistinli kardeşimizi şehit etti. Şimdi de katliam politikalarını Lübnan'a taşıdılar.



İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur, Netanyahu yönetimi Lübnan'a da saldırmak sureti ile bölgede barış sağlanması gibi bir niyetinin olmadığını tekrar göstermiştir.

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜ DURDURULMALI"