Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin hedeflenen tarihte hizmete sunulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ne değinerek projenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"HEDEFLENEN TARİHTE HİZMETE SUNULACAK"

Gemlik'te temeli atılan fabrikanın inşaatının da aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede meteorolijinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü bilgilendirecek, yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek. İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle yerli otomobil, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG hedeflenen tarihte hizmete sunulacak VİDEO

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