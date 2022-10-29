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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

    Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.
    • 29.10.2022 - 18:39
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    Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım.' dedi.

    O büyük ise gün geldi, çattı.

    Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim üssü olan Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı bugün yapıldı.

    İlk araç banttan inecek

    İlk seri üretim araç banttan inecekken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü yaptı

    Bütün ülkenin kalbi bugün Gemlik'te atarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

    "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." ifadelerine yer verdi.

    Mustafa Şentop da Togg'u kullandı

    Aynı zamanda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açılış töreninde katıldı. Şentop da Togg ile test sürüşü gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı #4


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