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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görülmeye başlanacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 20:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görülmeye başlanacağını söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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