- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görülmeye başlanacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 29.10.2022 - 19:48
- Güncelleme : 29.10.2022 - 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görülmeye başlanacağını söyledi.
Ayrıntılar gelecek...