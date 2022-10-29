Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" dedi.

Togg'da seri üretim heyecanı, Bursa Gemlik'teki fabrika açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

"Şubat ayında fiyatı açıklamış oluruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü'nün açılışında Togg'un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Togg aracısız bir şekilde alıcılarıyla bulaşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi bireştirerecek. Togg siparişleri şubat ayında ön siparişe açılacaktır. Togg'un fiyatının piyasada rekabet edebileck bir seviyede olacağına babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzde yılın mart ayında yollara çıkacak ürünün fiyatının şimdiden açıklamak doğru olmayacaktır. Şubat ayında herhalde fiyatı da açıklamış oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un fiyatı için şubatı bekleyin VİDEO





