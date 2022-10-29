Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
389.687
0.29%
BTXN Coin
10.64
0.09%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un fiyatı için şubatı bekleyin

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un fiyatı için şubatı bekleyin

    Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" dedi.
    • 29.10.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 20:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Togg'da seri üretim heyecanı, Bursa Gemlik'teki fabrika açılış töreni ile başladı.

    Türkiye'nin akıllı otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

    "Şubat ayında fiyatı açıklamış oluruz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü'nün açılışında Togg'un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Togg aracısız bir şekilde alıcılarıyla bulaşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi bireştirerecek. Togg siparişleri şubat ayında ön siparişe açılacaktır. Togg'un fiyatının piyasada rekabet edebileck bir seviyede olacağına babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzde yılın mart ayında yollara çıkacak ürünün fiyatının şimdiden açıklamak doğru olmayacaktır. Şubat ayında herhalde fiyatı da açıklamış oluruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un fiyatı için şubatı bekleyin VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg un fiyatı için şubatı bekleyin #1


    NASA'dan 'gülümseyen' Güneş paylaşımı
    Teknoloji

    NASA'dan 'gülümseyen' Güneş paylaşımı

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun Sırrı Nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun Sırrı Nedir?

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir