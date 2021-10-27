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    Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 20:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti

    Türkiye heyecanla yerli otomobilini bekliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde büyük bir aşama kaydedildi.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli ve milli otomobili üreteceği fabrikanın inşası da hız kesmeden devam ediyor.

    TOGG'UN ORTAĞININ CEO'SUNU KABUL ETTİ

    Bu gelişmelerin yanında uluslararası platformlarla da temaslar sürüyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdogan, TOGG'un iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG un ortağı Farasis Enerji nin CEO su Keith Kepler i kabul etti #1

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