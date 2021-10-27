Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.

Türkiye heyecanla yerli otomobilini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde büyük bir aşama kaydedildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli ve milli otomobili üreteceği fabrikanın inşası da hız kesmeden devam ediyor.

TOGG'UN ORTAĞININ CEO'SUNU KABUL ETTİ

Bu gelişmelerin yanında uluslararası platformlarla da temaslar sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdogan, TOGG'un iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.