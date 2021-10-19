Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya aşı bağışında bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile basın toplantısında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya aşı bağışı yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi sürüyor.

Erdoğan, Angola temaslarının ardından bugün Togo'da temaslarda bulundu.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır.

28 afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Afrikaya kayıtsız kalmayacağız. Sürekli gidip geleceğiz"

