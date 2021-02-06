Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tohma Köprüsü'nün açılışını yaptı

Temeli 2018'de atılan köprünün açılışını yapan ve köprünün ticarete önemli katkı sunacağını dile getiren Erdoğan, Malatyalılara “Biz Malatya'yı seviyoruz” diyerek selam göndermeyi de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Malatya ovasının iki yakasını birbirine bağlayan köprünün bölge ulaşımının can damarlarından biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu köprünün bölgenin turizm ve ticaretine önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bu sıkıntılı süreçte bile tarım üretimimiz sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

“HER ALANDA SÜREKLİ HEDEF YÜKSELTİYORUZ”

18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdiklerini aktaran Erdoğan, “Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.” diye konuştu.

“GEZİ OLAYLARI SIRASINDA DA KARŞIMIZA AYNI TALEPLERLE ÇIKMIŞLARDI”

“Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti.”

“HÜSRANA UĞRAYACAKLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Biz Malatya'yı seviyoruz, Malatya'da bizi seviyor İZLE

“BİZ MALATYA’YI SEVİYORUZ”

Konuşmasının ardından köprünün uzaktan açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalılara da selam gönderdi.

Erdoğan, “Biz Malatya'yı seviyoruz, Malatya da bizi seviyor.” dedi.

517.5 METRE UZUNLUĞUNDA

Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan Tohma Köprüsü, itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi. Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.