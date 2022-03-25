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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı'nı kokpitten izledi

    Tokat Havaalanı'nı açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bindiği uçağın kokpitinden hizmete giren projeyle ilgili bilgi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 20:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı'nı kokpitten izledi

    Tokat Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Tokat Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    KOKPİTTEN PROJEYİ İZLEDİ, BİLGİ ALDI

    Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'nı incelediği bir video da yer aldı.

    Videoda Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'na inerken kokpitten projeyi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    "ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

    Erdoğan'ın paylaşımında, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı'nı kokpitten izledi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı nı kokpitten izledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı nı kokpitten izledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havaalanı nı kokpitten izledi #3


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