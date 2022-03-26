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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu

    Tokat'ta çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayçiçek yağında sorun olmadığını söyledi. Erdoğan,"Ayçiçek yağında sorun yok, ülkede suni bir panik havası oluşturuldu." dedi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 22:03
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanın tesislerin gerçekleştirilen toplu açılış töreni sonrası, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi.

    Yaklaşık 1.5 saat süren buluşmada çiftçilere hitap eden Erdoğan, çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

    "AYÇİÇEĞİ YAĞINDA SIKINTI YOK"

    Erdoğan, ayçiçeği yağı konusunda sıkıntı olmadığını, suni bir havası oluşturulduğunu ifade etti.

    Erdoğan, "Ayçiçeği ve mısır ekiminde gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçek yağında sorun yok VİDEO

    "SUNİ BİR PANİK HAVASI OLUŞTURULDU"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin detaylı açıklaması ise şu şekilde:

    "İspat bu, laf olsun diye söylemiyoruz. Tabii bunlar bazılarının işine gelmiyor. Kuraklık, savaş, bölgesel krizleri bahane ederek milleti sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli gıda tedarikçisi olduğunu bildiği halde milletimizi yanıltmaya çalışmaya çalışıyorlar. Son dönemde de ayçicek yağında bunu yaptılar. Ayçiçek yağında sorun yok. Ülkede suni bir panik havası oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ta çiftçilerle buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ta çiftçilerle buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ta çiftçilerle buluştu #3


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