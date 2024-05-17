Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin detaylar ise İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

İki ülke ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.