Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ali Tahir büyüdü.

Torunu mezun oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun törenine katıldı.

Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Birlikte fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.