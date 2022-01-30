Katıldığı toplu açılış töreninde yaylaların rahatlatılmasını isteyen vatandaşı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiye seslenerek 'Yaylaları rahatlat.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da millete seslendi.

Katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar arasından sesi yükselen bir kadını dinledi.

Ön safta duran kadının 'Yaylaları rahatlatın' talebine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali'ye mesaj verdi.

"NOT ALMAKLA OLMAZ, YAYLALARI RAHATLAT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Valisi İsmet Ustaoğlu'na dönerek, "Vali Bey, öyle not almakla olmaz, yaylaları rahatlat yaylaları ama yaylalara da betonarme bina yapmayacaksınız değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da valiye 'yayla' talimatı verdi VİDEO

"BİR DE BENİ ORAYA ÇAĞIRIRSIN"

Kalabalık arasından sesini duyurmak için bağıran kadını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 odalı bungalov yaptın. Tamam. Araklıya mı bağlı? Mektup göndermiş bana. Süleyman Bey, o mektup gelmedi bana. Süleyman Bey şimdi seni dinleyecek. Sen şimdi dört odalı evim var diyorsun, Allah-u Alem bir de beni oraya çağırırsın." ifadelerini kullandı.